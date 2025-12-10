Майгуров рассказал, от чего будет зависеть участие биатлонистов в Олимпиаде

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что 10 декабря Союз биатлонистов России подаст иск в CAS

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Шансы на участие российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года будут зависеть от сроков рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на Олимпийском собрании сообщил, что Союз биатлонистов России обратится в CAS 10 декабря, чтобы оспорить отстранение российских спортсменов.

"Шансы на успех всегда есть. У каждой федерации разная мотивировочная часть относительно отстранения наших спортсменов, поэтому трудно сказать, как сложится рассмотрение нашего иска. Что касается нашего участия в Олимпиаде, то все будет зависеть от даты рассмотрения нашего иска. Если уложимся во временные рамки, то сделаем все, что от нас зависит, чтобы отобраться", - сказал Майгуров.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартовал в конце ноября. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.