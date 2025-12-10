Шишкарев рассказал о перспективах премии ТАСС имени Черенкова

Один из членов жюри считает, что премия будет жить "ровно столько, сколько будет существовать российский футбол"

Редакция сайта ТАСС

Сергей Шишкарев © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Приз ТАСС "За верность" имени бывшего игрока московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова будет существовать столько же, сколько и российский футбол. Такое мнение ТАСС высказал председатель высшего совета Федерации гандбола России, основатель и председатель совета директоров ГК "Дело", один из членов жюри Сергей Шишкарев.

"Премия оправдала все ожидания, - сказал Шишкарев. - Те слова, которые говорились о верности и премии, касаются не только футбола, а всех сфер нашей активности. Говоря о футболе, мы говорили об искренних патриотах нашей страны. Я благодарен ТАСС, Андрею Олеговичу Кондрашову (генеральному директору агентства - прим. ТАСС), с такой командой приятно делать общее дело, это очень важный и нужный для России проект".

"Я уверен, премия переживет нас. Она будет жить ровно столько, сколько будет существовать российский футбол. Так что хочу пожелать ей доброго пути", - добавил собеседник агентства.

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Первая церемония награждения прошла 4 декабря, в основных категориях - "Российская премьер-лига", "Первая лига" и "Вторая лига" - победителями стали вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник "Камаза" Руслан Аюкин и голкипер "Череповца" Андрей Пыркин соответственно. Также были определены обладатели наград в специальных номинациях. Приз "За вклад в российский футбол" получил президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев, "За преданность делу" - администратор "Торпедо" Александр Петров, "За выдающиеся достижения в жизни" - пожарный из Мурманской области Янис Шебут. В категории "Лучший воспитанник" приза был удостоен нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин, приз как "Лучший товарищ по команде" забрал вратарь "Зенита" Михаил Кержаков.

О призе

Победители номинаций были выбраны решением жюри. Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.