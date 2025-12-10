Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили от FIS нейтральные статусы

Статус позволяет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой предоставили нейтральные статусы. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Первым соревнованием, где могут выступить российские лыжники, может стать этап Кубка мира в швейцарском Давосе с 13 по 14 декабря. Также россияне смогут претендовать на участие в Олимпийских играх, для этого им потребуется набрать необходимое количество очков в общем зачете Кубка мира.

Также FIS предоставил нейтральный статус шести спортсменам из Белоруссии.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.