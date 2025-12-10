Россиянин Гонов подписал контракт с командой Мирового тура XDS Astana Team

Соглашение рассчитано на два года

Редакция сайта ТАСС

© Yong Teck Lim/ Getty Images

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. 25-летний российский велогонщик Лев Гонов подписал контракт с шоссейной командой Мирового тура XDS Astana Team. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), соглашение рассчитано на два года.

"Я в этом году уделил внимание шоссе и довольно успешно прошел этот год, - приводит слова Гонова пресс-служба ФВСР. - Считаю, что заслужил контракт. Надеюсь, что последующие годы будут интересными".

В 2024 году Гонов в качестве стажера присоединился к XDS Astana Team, в составе которой выиграл "Пять колец Москвы" и "Тур Секейского края" в Румынии. В 2025 году он выиграл третий этап "Тура Турции" и финишировал третьим в однодневной гонке "Ла Пополариссима" (Италия).

Гонов - действующий рекордсмен России по велоспорту на треке в гонке преследования, чемпион мира - 2018 по велоспорту на треке среди юниоров в командном преследовании, а также индивидуальной гонке преследования, чемпион Европы - 2019 на треке среди молодежи и чемпион Европы - 2020 в командной гонке преследования.