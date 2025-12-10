Шесть горнолыжников из России ожидают ответа FIS по допуску

В среду допуск получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Шесть российских горнолыжников подали заявки на получение нейтрального статуса от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников.

В среду FIS опубликовала первые списки российских спортсменов, допущенных к соревнованиям в нейтральном статусе. Допуск получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.

"Мы подали также заявки, ждем, когда будет рассмотрение комиссии. Пока ответов по горнолыжникам не было. Всего подали заявки шесть спортсменов, - сказал Мельников. - Подали всех, кто соответствует критериям нейтрального атлета".