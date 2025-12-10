Дегтярев признал наличие проблем с судейством в футболе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Проблемы с судейством в футболе существуют, возможно создание единого оператора по судейству. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Ранее была создана комиссия Олимпийского комитета России по спортивному судейству, ее возглавил Аркадий Ротенберг.

"Конечно, очень много обращений и писем по судейству, по судейским ошибкам, вообще по поведению на поле. Поэтому Олимпийский комитет России как орган, объединяющий все федерации, включая РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС), принял решение создать профильную комиссию, чтобы выработать внутри нее решения вместе с профессиональным сообществом. Федерации по олимпийским видам спорта направили своих специалистов в состав комиссии и теперь обсуждают под председательством Аркадия Романовича Ротенберга, куда двигаться", - сказал Дегтярев.

"В первом приближении мы видим создание оператора, который бы получал ресурсы из федераций и лиг и из них оплачивал работу судей, самостоятельно назначал арбитров, разбирал конфликтные ситуации, организовывал обучение. Ведь сегодня судьи работают по договорам гражданско-правового характера. Цель - вот эту коррупциогенную связку лига - федерация - клуб - судья разорвать. При этом судей надо как-то объединить, например, создать судейскую палату, единого оператора. Может быть, ввести какие-то дополнительные надбавки судьям, чтобы не было у них искушения", - добавил министр.

Он также отметил, что пока нет сроков создания оператора. "Я не буду называть сроков, потому что комиссия только начала работать. Как сказал Аркадий Романович Ротенберг на первом заседании, торопиться не будем, к этому снаряду надо подойти спокойно", - сказал Дегтярев.