Орсаг заявил, что клубы КХЛ не отпустили словацких игроков на турнир

"Спартак" не отпустил защитника Кристиана Яроша и нападающего Адама Ружичку, "Локомотив" - защитника Мартина Герната

Нападающий "Спартака" Адам Ружичка © Сергей Савостьянов/ ТАСС

БРАТИСЛАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Клубы Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский "Спартак" и ярославский "Локомотив" не отпустили словацких игроков на товарищеский турнир. Об этом заявил главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг, комментарий которого приводит портал Dennik Sport.

Как сообщил Орсаг, "Спартак" не отпустил защитника Кристиана Яроша и нападающего Адама Ружичку, "Локомотив" - защитника Мартина Герната.

"Мы получили отрицательный ответ от российских клубов. Мы хотели попробовать их в деле, но, к сожалению, не получится. Посмотрим, как сложится ситуация до Олимпийских игр, и подумаем об этом. У них это прописано в контрактах. Мы рассматриваем разные варианты", - сказал Орсаг.

Согласно правовому регламенту КХЛ, клубы лиги обязаны отпускать своих игроков в случае вызова в национальную сборную на тренировочный сбор и турнир. Клуб может отказаться отпустить игрока по состоянию здоровья.

Товарищеский турнир с участием сборной Словакии пройдет с 10 по 12 декабря в городе Банска-Бистрица. На хоккейном турнире Олимпиады сборная Словакии сыграет в группе с командами Франции, США и Латвии.