Первые ласточки. FIS одобрила нейтральный статус трем россиянам

Право выступить на международных соревнованиях получили Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Анастасия Таталина

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус трем российским спортсменам. Об этом сообщила пресс-служба FIS.

Нейтральный статус получили чемпионы мира по лыжным гонкам среди юнировов 2022 года Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также чемпионка мира по фристайлу 2021 года в дисциплине "биг-эйр" Анастасия Таталина. Коростелев и Непряева могут выйти на старт 13 и 14 декабря на этапе Кубка мира, который пройдет в Давосе, а ближайший этап Кубка мира в одной из специализаций Таталиной пройдет с 11 по 13 декабря в США.

В беседе с ТАСС тренер Коростелева и Непряевой Егор Сорин отметил, что его подопечные готовы выйти на старт. "Ничего не изменилось, ребята держали в уме возможность участия в международных стартах, теперь идем по плану, который подразумевает участие в соревнованиях под эгидой FIS. Мы хотим, чтобы спортсмены приняли участие в предстоящем этапе Кубка мира в Давосе. Но как будет происходить заявка на соревнования, сейчас уточняется. Надеюсь, что никаких проблем, никаких препятствий для участия не будет, чтобы соревноваться в эти выходные. Визы есть, все готовы, работаем, отталкиваемся от текущей ситуации", - сказал Сорин.

Коростелев находится в хорошей форме

Коростелев является одной из главных надежд России на медали Олимпиады. Он является действующим обладателем Кубка России, а на прошедшем в прошлые выходные этапе Кубка России в Тюмени одержал две победы в дистанционных гонках.

Его дядя, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов отметил, что сейчас спортсмен находится в хорошей форме. "Конечно, сравнить его уровень с теми, кто выступает на Кубке мира, сейчас невозможно, - сказал Морилов ТАСС. - Снег совершенно разный, разная подготовка лыж, потому что в Европе лыжи готовятся без фтора, и для нас это новшество. Прогнозировать сейчас невозможно, но совершенно точно, что Савелий находится в хорошей форме, он будет конкурентоспособным, и я ожидаю от него хороших результатов".

Мать лыжника Наталья Коростелева, также выигрывавшая в Ванкувере бронзу, высказала мнение, что он психологически готов принять участие в международных соревнованиях. "Конечно, мы ждали с нетерпением и очень рады, что это свершилось. Выступать на международных турнирах - это его мечта, к которой он шел, он в нее верил. Теперь можно ее реализовывать, показывать то, на что он способен, и оценивать себя на международном уровне. Насколько он физически готов, покажут гонки, психологически он точно готов", - сказала она.

Что касается Непряевой, то после первого этапа Кубка России в Кировске, который проходил с 27 по 30 ноября, она затруднилась оценить свои перспективы на международных стартах: "Не знаю, насколько конкурентоспособными мы там будем, я никогда там не была. Но будем надеяться на лучшее".

Более 20 спортсменов ждут нейтральный статус

Список спортсменов, получивших от FIS нейтральный статус, не окончательный. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко надеется, что в него войдут еще минимум шесть российских спортсменов.

"Хотелось бы, чтобы это были первые ласточки, но чтобы больше наших спортсменов допустили к соревнованиям, в чем я сомневаюсь. Поскольку подали заявки значительно большее количество спортсменов из России, а сообщили о допуске двоих. В принципе, ожидаем, что, может быть, эта комиссия рассмотрит еще кого-то из россиян дополнительно. Хотелось бы, чтобы было четыре мужчины и четыре женщины, на каждую дистанцию по одному человеку. Будем ждать и надеяться, что FIS одобрит еще минимум трех мужчин и трех женщин для этапов Кубка мира", - сказал Бородавко ТАСС.

В Федерации горнолыжного спорта России рассказали ТАСС, что на данный момент шесть спортсменов находятся в ожидании нейтрального статуса. Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский в беседе с ТАСС допустил, что спортсмены в этих видах спорта могут получить нейтральный статус к концу этой недели. Ответа ожидают восемь прыгунов на лыжах с трамплина и три двоеборца. Также Дубровский рассказал, что первым соревнованием для прыгунов в случае допуска станет Турне четырех трамплинов, которое пройдет с 29 декабря по 6 января в Австрии и Германии.