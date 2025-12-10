УЕФА подал заявку на регистрацию товарного знака "Евро-2028" в России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подал заявку на регистрацию в РФ товарного знака "Евро-2028", выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка поступила 5 декабря из Швейцарии. Товарный знак подается по 13 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - моторные масла, фармацевтические продукты, статуэтки, видеоигры, велосипеды, книги, одежда, телекоммуникационные услуги, организация путешествий, услуги по образованию и кейтеринг, следует из данных Роспатента.

Чемпионат Европы пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Отборочный турнир состоится в 2027 году.

Сборная России на данный момент отстранена от турниров УЕФА из-за ситуации на Украине. Российская команда не принимала участие в чемпионате Европы - 2024, который прошел в Германии. Его победителем стала сборная Испании.