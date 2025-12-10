Дегтярев рассказал, что знает смысл слов "краш" и "кринж"

Министр спорта России считает, что люди должны слушать своих детей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью ТАСС рассказал, что знает смысл слов "краш" и "кринж".

"Конечно! Краш - красавчик. Кринж - не очень, - сказал Дегтярев. - У меня дети - современные ребята, я многому у них учусь. Музыку слушаю, которую они слушают. Иногда могу посмотреть игру, в которую они играют".

"Наши дети, так называемые зумеры, лучше нас. Это однозначно. Они обладают хорошими знаниями, хотя, может быть, читают меньше. Они мыслят очень нестандартно, иногда их решения нам вообще непонятны, хотя идеи оказываются очень неплохими. Всем говорю - слушайте своих детей, и будет у вас все хорошо. А все, кто говорят, что наши дети какие-то не такие, - они просто себя в юности не помнят. Каждое поколение говорит о детях, что они идут не туда", - считает министр.