ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФигурное катание

Фигуристу Нарижному прооперировали колено

Сроки восстановления пока неизвестны
Редакция сайта ТАСС
15:36

Девид Нарижный и Ирина Хавронина

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фигурист Девид Нарижный перенес очередную операцию на колене. Об этом ТАСС сообщил тренер Александр Жулин.

"Девид вчера был проперирован. О сроках его восстановления говорить пока рано", - рассказал Жулин.

Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной. Фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной в сентябре и не участвовали в дальнейших турнирах. Они завоевали бронзу национального чемпионата в Омске в декабре прошлого года, однако позже снялись с показательных выступлений. Как пояснил ТАСС их тренер на тот момент Денис Самохин, это было связано с обострением травмы спортсмена. Позже Нарижный перенес операцию, однако хирургическое вмешательство потребовалось снова. 

РоссияФигурное катание