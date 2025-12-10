Волейболист Подлесных покинул московское "Динамо"

В составе бело-голубых спортсмен стал двукратным чемпионом России

Ярослав Подлесных © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Волейболист московского "Динамо" Ярослав Подлесных покинул клуб, за который он выступал с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Подлесных благодаря своей работе и выступлениям за "Динамо" вошел в число лучших доигровщиков нашей страны, получил вызов в национальную сборную России, с которой стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Сейчас для него пришло время перезагрузить карьеру. В "Динамо" пошли навстречу игроку и дали согласие на его переход в другой клуб. Это новый вызов и для Ярослава, и для нашего клуба", - сказал главный тренер бело-голубых Константин Брянский.

Подлесных 31 год, в составе "Динамо" он становился двукратным чемпионом России (2021, 2022), двукратным обладателем Кубка России (2020, 2024) и обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (2021). Также Подлесных становился чемпионом России в составе кемеровского "Кузбасса" (2019).

В составе сборной России Подлесных также становился победителем Лиги наций (2019).