Алаев считает, что приз ТАСС "За верность" будет воспитывать новое поколение

Глава РПЛ вошел в состав жюри премии, первое награждение которой состоялось 4 декабря

Президент РПЛ Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Приз ТАСС "За верность" имени бывшего игрока московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова будет воспитывать новое поколение футболистов. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ), один из членов жюри Александр Алаев.

"Низкий поклон и слова благодарности организаторам этой премии, лично Кондрашову Андрею Олеговичу, Сергею Николаевичу Шишкареву и, конечно, министру спорта Михаилу Владимировичу Дегтяреву, который поддержал это начинание, которое обрело такой масштаб. Я восхищаюсь этими людьми и премией, которая должна действительно долгие годы существовать, воспитывать новое поколение футболистов. Потому что из всего списка номинантов заслуживают победу все", - сказал Алаев.

"Не столько важно, сколько номинаций, важен сам подход. А по подходу, который я видел у организаторов после мероприятия, видно, что все делается правильно. А больше или меньше номинаций - решим вместе с коллегами по жюри", - добавил глава РПЛ.

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Первая церемония награждения прошла 4 декабря, в основных категориях - "Российская премьер-лига", "Первая лига" и "Вторая лига" - победителями стали вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник "Камаза" Руслан Аюкин и голкипер "Череповца" Андрей Пыркин соответственно. Также были определены обладатели наград в специальных номинациях. Приз "За вклад в российский футбол" получил президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев, "За преданность делу" - администратор "Торпедо" Александр Петров, "За выдающиеся достижения в жизни" - пожарный из Мурманской области Янис Шебут. В категории "Лучший воспитанник" приза был удостоен нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин, приз как "Лучший товарищ по команде" забрал вратарь "Зенита" Михаил Кержаков.

Победители номинаций были выбраны решением жюри. Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.