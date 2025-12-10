Союз биатлонистов России подал иск в CAS

Биатлонистов представляют швейцарские юристы, которые ранее выиграли дела российских саночников и лыжников

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) 10 декабря, чтобы оспорить отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СБР.

"Иск подан. Этот вопрос ведут те же швейцарские юристы, которые ранее выиграли дела российских саночников и лыжников", - сообщили ТАСС в СБР.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный сезон стартовал в конце ноября.