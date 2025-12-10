Исполком МОК не обсуждал вопрос восстановления Олимпийского комитета России

Заседание исполкома прошло с 9 по 10 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Kai Pfaffenbach - Pool/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) не обсуждал вопрос восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) на заседании.

Заседание исполкома прошло с 9 по 10 декабря. Ранее министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев в интервью ТАСС признался, что не ожидает восстановления статуса ОКР.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.