Овечкин прокомментировал неучастие сборной России по хоккею в Олимпиаде

Капитан "Вашингтона" отметил, что хоккеисты не могут повлиять на ситуацию

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Jared C. Tilton/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты не могут повлиять на решение о недопуске на Олимпийские игры 2026 года в Италии, однако продолжают следить за ситуацией. Об этом порталу RG.org заявил российский нападающий, капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.

"Мы ничего не можем сделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет в будущем", - сказал Овечкин.

В начале июня Международная федерация хоккея утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В мужском турнире с участием игроков из НХЛ вместо сборной России выступит команда Франции.