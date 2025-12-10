Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с "Атлетиком"

Для российского вратаря этот матч станет вторым за ПСЖ в нынешнем сезоне

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Alex Davidson/ Getty Images

МАДРИД, 10 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетика". Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Для Сафонова это будет второй матч за ПСЖ в нынешнем сезоне. До этого он играл во встрече 15-го тура чемпионата Франции против "Ренна" (5:0).

Предстоящую игру из-за травмы пропустит французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который перешел в парижский клуб минувшим летом и выходил на поле в 20 играх различных турниров нынешнего сезона, пропустив в них 22 мяча.

В ПСЖ Сафонов перешел летом 2024 года из "Краснодара", став в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. За парижский клуб он сыграл в 18 матчах, в которых 8 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Встреча между ПСЖ и "Атлетиком" пройдет в Бильбао 10 декабря и начнется в 23:00 мск. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов парижане идут на четвертом месте, набрав 12 очков. "Атлетика" с 4 очками занимает 29-е место.