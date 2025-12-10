Победителей конкурса "Мы верим твердо в героев спорта" наградили в Москве

Всероссийский конкурс художественных работ о достижениях легендарных спортсменов прошел в третий раз

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Победители III Всероссийского конкурса художественных работ о достижениях легендарных спортсменов "Мы верим твердо в героев спорта" получили награды в Москве. Церемония прошла во Дворце художественной гимнастики имени Ирины Винер.

В 2025 году жюри определило победителей в номинациях "поэзия", "живопись", "художественная фотография", "песня", "проза", "детский рисунок" и "скульптура". В основу творческих работ должны были лечь истории героев-спортсменов, которые прошли Великую Отечественную войну и принимали участие в специальной военной операции. Их пути - это примеры мужества, стойкости, преданности Родине и высокого патриотического духа. Участники конкурса должны были раскрыть в своих работах духовную силу и героизм этих людей, передав их вклад в защиту Отечества через призму спорта и искусства.

В категории "поэзия" победителем стал Маркус Маррей из Комсомольска Ивановской области с подборкой стихов "Вода и пламя", в категории "живопись" - Юлия Савелюшкина из Волгограда с работой "Чукарина не победить", в категории "художественная фотография" - самарец Алексей Зубов с работой "Герои, преодолевшие себя", в категории "песня" - Ирина Павленко из Томска с работой "Герои спорта - герои страны", в категории "скульптура" - москвичка Елена Поминова с работой "Лев Иванович Яшин", "детский рисунок" - петербурженка Стефания Дубровская с работой "Вперед, легенда хоккея Всеволод Бобров", "проза" - Кира Мухаметова из Чебоксар, Полина Бабкина из Верхней Салды, Вера Кокорева из города Заречный, Василий Хитеев из станицы Новопокровской, Марк Таскаев из Москвы, Ярослав Полубаров из Пензы, Екатерина Дынько из Тулы, Вера Конникова из Москвы, Никита Александров из Можги, Демьян Дьяченко из станицы Выселки и Мирабет Кислова из Красноярска.

На гала-концерте конкурса выступили Денис Майданов, Валерия, Алексей Чумаков, Наталья Подольская, Владимир Пресняков и другие артисты.

Впервые премия "Мы верим твердо в героев спорта" прошла в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ее основная цель - привлечение внимания к произведениям искусства в сфере спортивных побед.