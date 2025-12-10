Футболисты "Карабаха" уступили "Аяксу" в матче Лиги чемпионов

Азербайджанцы потерпели третье поражение на турнире

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Аякса" © Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

БАКУ, 10 декабря. /ТАСС/. Футболисты азербайджанского "Карабаха" дома со счетом 2:4 уступили нидерландскому "Аяксу" в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Каспер Дольберг (39-я минута), Оскар Глух (78 и 90), Антон Гоэи (83). У "Карабаха" отличились Камило Дуран (10), Матеус Силва (47).

"Карабах" потерпел третье поражение и после шести туров набрал 7 очков. У "Аякса" 3 балла, амстердамская команда набрала первые очки в турнире. В следующем туре "Карабах" примет германский "Айнтрахт" 21 января, "Аякс" днем ранее на выезде сыграет с испанским "Вильярреалом".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.