Татарева назвала важным участие "особенных" гимнасток в Клубной лиге

Финал Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике пройдет с 12 по 13 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Участие гимнасток с особенностями развития во Всероссийской клубной лиге придаст большой толчок популяризации адаптивной художественной гимнастики в России. Такое мнение высказала ТАСС инициатор и руководитель рабочей группы по развитию художественной гимнастики для лиц с интеллектуальными нарушениями Анастасия Татарева.

"Это важный шаг на пути к развитию такого направления, как адаптивная художественная гимнастика, которое дает шанс спортсменам с особенностями развития проявить свои таланты и спортивный дух, - рассказала Татарева. - Участие в подобных соревнованиях способствует быстрому достижению положительных изменений, в том числе в социализации и адаптации, что напрямую влияет на качество жизни как детей, так и их семей".

"Меня искренне радует и вызывает гордость то, что путь от реабилитации до высоких спортивных достижений - реальность, и яркий тому пример - талантливые спортсменки, выступающие в финале Всероссийской клубной лиги", - добавила собеседница ТАСС.

Финал станет четвертым, заключительным этапом Всероссийской клубной лиги. На турнире выступят сильнейшие клубные команды РФ, главным судьей соревнований станет многократная чемпионка мира и Европы Ольга Капранова.