"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан

Игроки "Манчестер Сити" © Aitor Alcalde/ Getty Images

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты английского "Манчестер Сити" на выезде со счетом 2:1 обыграли испанский "Реал" в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе победителей голы забили Нико О'Райли (35-я минута), Эрлинг Холанд (43, с пенальти). У "Реала" отличился Родриго (28).

Команды встретились в Лиге чемпионов в 15-й раз, "Манчестер Сити" одержал пятую победу. На счету "Реала" также пять побед, пять встреч завершились вничью. В прошлом сезоне команды встретились в матче за право выхода в 1/8 финала турнира, "Реал" победил по сумме двух матчей (3:2, 3:1). "Реал" является 15-кратным победителем Лиги чемпионов и рекордсменом по этому показателю. "Манчестер Сити" единственный раз выигрывал трофей в 2023 году.

"Манчестер Сити" после шести туров набрал 13 очков, у "Реала" - 12 очков. В следующем туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с норвежским клубом "Будё-Глимт" 20 января, "Реал" в этот же день примет "Монако".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Результаты других матчей дня

В других матчах игрового дня датский "Копенгаген" на выезде со счетом 3:2 победил испанский "Вильярреал", английский "Арсенал" в гостях разгромил бельгийский "Брюгге" (3:0), итальянский "Ювентус" одержал домашнюю победу над кипрским "Пафосом" (2:0).

Португальская "Бенфика" дома переиграла итальянский "Наполи" (2:0), английский "Ньюкасл" на выезде сыграл вничью с германским "Байером" (2:2). Норвежский "Будё-Глимт" в гостях поделил очки с германской "Боруссией" из Дортмунда (2:2), российский голкипер гостей Никита Хайкин провел на поле весь матч.