Двукратную олимпийскую чемпионку Богалий внесли в базу "Миротворца"

Ей вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку в проведении СВО

Анна Богалий © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной России Анна Богалий включена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ей вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку в проведении специальной военной операции.

Богалий является победительницей Олимпийских игр 2006 и 2010 годов в эстафете 4x6 км. Также она становилась трехкратной чемпионкой мира.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.