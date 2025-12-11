Вратарь "Флориды" Бобровский отразил 27 бросков в матче НХЛ с "Ютой"

"Флорида" победила "Юту" со счетом 4:3

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский © AP Photo/ Karl DeBlaker

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 бросков в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ютой".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Флориды". Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Картер Верхаге (20-я минута), Сэм Беннетт (22, 24) и Антон Лунделл (60). У проигравших отличились Дилан Гюнтер (12, 24) и Джек Макбэйн (35).

В других матчах игрового дня "Детройт" в гостях со счетом 4:3 обыграл "Калгари", "Чикаго" дома победил "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:0). Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 22 броска.

"Флорида" завоевывала Кубок Стэнли в двух последних сезонах. В текущем регулярном чемпионате команда набрала 32 очка после 29 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Юта" с 31 очком в 32 играх располагается на 5-й строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Флорида" в ночь на 12 декабря по московскому времени на выезде сыграет с лидером регулярного чемпионата "Колорадо". "Юта" в ночь на 13 декабря примет "Сиэтл".