Российские саночники примут участие в этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Соревнования пройдут с 18 по 20 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российским саночникам одобрены въездные визы в США, что позволит им в нейтральном статусе принять участие во втором американском этапе Кубка мира, который пройдет в Лейк-Плэсиде. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде пройдет с 18 по 20 декабря, с 11 по 13 декабря саночники будут соревноваться в американском Парк-Сити.

"Благодаря слаженной работе команды наши спортсмены все же успеют на один из американских этапов Кубка мира, - рассказала Гарт. - Визы одобрены, но спортсмены физически не успевают в США на ближайший этап в Парк-Сити. Однако через неделю на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде мы планируем выступить. Команда федерации делает все, чтобы у спортсменов был шанс участвовать в олимпийской квалификации. Задача непростая, но мы работаем".

К участию в отборе на ОИ-2026 были допущены в нейтральном статусе шесть российских саночников: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.