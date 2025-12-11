Сергей Некрасов рассказал, каким видит будущее футбольного клуба "Спартак"

По итогам 18 туров красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" должен бороться за самые высокие места, чтобы соответствовать своему уровню популярности. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов

"Каким я вижу ближайшее будущее клуба? Как я уже говорил, "Спартак" - это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева (бывшего главного тренера "Спартака" - прим. ТАСС) или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться", - сказал Некрасов.

По итогам 18 туров "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

6 октября Некрасов был назначен на должность генерального директора "Спартака". Ранее этот пост по семейным обстоятельствам покинул Олег Малышев.