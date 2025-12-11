Василий Березуцкий возглавил футбольный клуб "Урал"

Ранее должность главного тренера команды покинул Мирослав Ромащенко

Василий Березуцкий © Сергей Бобылев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки соглашения не уточняются.

8 декабря "Урал" объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера. Команда из Екатеринбурга занимает второе место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги), набрав 41 очко в 21 матче.

Березуцкому 43 года, предыдущим местом его работы в качестве главного тренера был "Сабах". Под руководством российского специалиста клуб выиграл первый в истории трофей - Кубок Азербайджана. Ранее Березуцкий входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в китайском "Шанхай Шэньхуа", работал в тренерских штабах нидерландского "Витесса", московского ЦСКА и "Краснодара".

В период игровой карьеры Березуцкий выступал за московские "Торпедо-ЗИЛ" и ЦСКА. В составе красно-синих он стал шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка России, а также победителем Кубка УЕФА (сейчас - Лига Европы). В составе сборной России Березуцкий провел 101 матч, забив 5 голов.