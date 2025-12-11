Белорусская теннисистка Соболенко заявила, что не хочет менять гражданство

С октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге WTA

Редакция сайта ТАСС

Арина Соболенко © Adam Hunger/ Getty Images

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не намерена менять спортивное гражданство. Об этом она рассказала в интервью журналисту Пирсу Моргану.

"Я всегда очень гордилась тем, что представляю эту страну. И я думаю, что я вдохновляю белорусских детей. Смена гражданства - это не для меня", - сказала Соболенко.

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге WTA. На счету спортсменки 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза: на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и на Открытом чемпионате США (2024, 2025).