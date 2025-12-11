Французский футболист "Краснодара" Перрен считает хорошим уровень РПЛ

Он выступает за краснодарскую команду с 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Французский футболист "Краснодара" Гаэтан Перрен © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мир - Российская премьер-лига (РПЛ) отличается от других чемпионатов, при этом у нее хороший уровень. Такое мнение ТАСС высказал французский полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен.

"У РПЛ хороший уровень, при этом она имеет отличия в плане футбола. "Краснодар" для меня лучшая команда в чемпионате России. Все хорошо, я счастлив", - сказал Перрен.

Перрену 29 лет, он выступает за "Краснодар" с июля 2025 года. Полузащитник забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах РПЛ.