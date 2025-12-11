Роман Ротенберг встретился со Стивеном Сигалом

Встреча произошла в Новосибирске перед стартом Кубка Первого канала по хоккею

Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг © Софья Сандурская/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг встретился с актером Стивеном Сигалом перед стартом Кубка Первого канала в Новосибирске. Об этом Ротенберг сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня встретился с легендой мирового кино и сэнсеем - Стивеном Сигалом. Он впервые в Новосибирске, знакомится с городом. Поговорили о планах, о развитии культуры и спорта, о том, как важно передавать детям правильные ценности. Рассказал ему о большом фестивале хоккея, который сейчас проходит в городе, и пригласил на матчи. Для нас важно, когда такие выдающиеся люди знакомятся с российским хоккеем и атмосферой наших турниров. Надеюсь, он сможет почувствовать энергетику российского хоккея - она особенная", - написал Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет с 11 по 14 декабря, в нем примут участие команда "Россия 25", сборные Белоруссии и Казахстана.

Сигал - американский актер. Снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват" и др. В 2016 г. получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".