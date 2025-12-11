В ФХМР сообщили, что Скрынник умер после продолжительной болезни

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник умер после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил директор федерации по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус.

Скрынник скончался на 78-м году жизни.

"Он скончался после продолжительной болезни, связанной с онкологией", - сказал Мяус.

"Ушел человек-эпоха. Он был игроком, тренером, функционером, поднял "Водник" на такие высоты. Возглавлял федерации. Немного россиян возглавляли международные федерации, и он был из этого числа", - добавил Мяус.

С 2006 по 2022 год Скрынник возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом и был вынужден покинуть пост после начала СВО. ФХМР он возглавлял с 2009 года.