{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ФХМР сообщили, что Скрынник умер после продолжительной болезни

Президент Федерации хоккея с мячом России скончался на 78-м году жизни
Борис Скрынник Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Борис Скрынник
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник умер после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил директор федерации по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус.

Скрынник скончался на 78-м году жизни.

"Он скончался после продолжительной болезни, связанной с онкологией", - сказал Мяус.

"Ушел человек-эпоха. Он был игроком, тренером, функционером, поднял "Водник" на такие высоты. Возглавлял федерации. Немного россиян возглавляли международные федерации, и он был из этого числа", - добавил Мяус.

С 2006 по 2022 год Скрынник возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом и был вынужден покинуть пост после начала СВО. ФХМР он возглавлял с 2009 года.

Теги
Хоккей с мячом
ATP
Французского теннисиста отстранили на 20 лет за договорные матчи
В действиях спортсмена было зафиксировано 27 нарушений
Французского теннисиста отстранили на 20 лет за договорные матчи
Читать полностью