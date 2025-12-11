В Москве прошел матч по следж-хоккею с участием ветеранов СВО

Матч был организован Федерацией следж-хоккея Москвы совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Команды "Звезда" и "Мужество", собранные из ветеранов специальной военной операции (СВО), провели товарищеский матч в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Звезды". В церемонии открытия матча участвовали генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, заместитель директора по инновационным видам спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва Игорь Старовойт, начальник отдела по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту Департамента спорта города Москвы Ольга Джумачук и актриса Мария Кожевникова.

"Считаю очень важным проводить такие матчи. Я очень надеюсь, что мы будем набирать обороты, и у нас появится огромное количество зрителей. Эти ребята настолько сильные духом и телом люди, которые очень сильно заряжают энергетически. Ребята - герои, они прошли очень многое, поэтому очень важно их поддерживать, это не обсуждается, это просто надо делать", - сказала Кожевникова ТАСС.

Матч был организован Федерацией следж-хоккея Москвы совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.