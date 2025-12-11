Месси откроет собственную статую в Индии

Мероприятие пройдет в Калькутте 13 декабря

Редакция сайта ТАСС

Лионель Месси © Megan Briggs/ Getty Images

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси в рамках тура "величайшего игрока всех времен" по Индии откроет памятник самому себе в Калькутте. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

В мероприятии также примут участие одноклубники Месси уругвайский нападающий Луис Суарес и аргентинский полузащитник Родриго де Пауль. Статую собирала команда из 45 человек в течение 27 дней, высота памятника составляет 21 метр.

Тур пройдет с 13 по 15 декабря. После Калькутты Месси посетит Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели.

Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". По ходу карьеры игрок защищал цвета испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен", с лета 2023 года он выступает за "Интер Майами". Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 48 трофеев. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022), Финалиссиму (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).