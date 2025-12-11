Футболисты "Спартака" выйдут из отпуска 12 января

Команда проведет сборы в ОАЭ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" выйдет из отпуска 12 января и проведет тренировочные сборы в ОАЭ в рамках подготовки к возобновлению сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Перед сборами игроки "Спартака" пройдут медицинское обследование и тесты на функциональную готовность. 15 января красно-белые отправятся в Дубай.

Первый сбор пройдет с 15 по 21 января, второй - с 27 января по 7 февраля, третий - с 12 по 28 февраля. Соперники команды по товарищеским матчам и даты встреч определятся позднее.

"Спартак" в первом матче после зимней паузы 1 марта на выезде сыграет с "Сочи" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 18 туров в РПЛ "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В Фонбет - Кубке России команда дошла до полуфинала "пути РПЛ", где в марте сыграет с московским "Динамо".