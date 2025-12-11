IBU получил уведомление об иске Союза биатлонистов России в CAS

В Международном союзе биатлонистов уточнили, что заявление об арбитраже подали Союз биатлонистов России, Паралимпийский комитет России и восемь спортсменов

Редакция сайта ТАСС

© Alexander Hassenstein/ Getty Images

ТАСС, 11 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомил Международный союз биатлонистов (IBU) о получении запроса от Союза биатлонистов России (СБР) на оспаривание отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

10 декабря в пресс-службе СБР сообщили ТАСС, что подали запрос в CAS.

"Сегодня CAS уведомил IBU, что СБР, Паралимпийский комитет России и восемь российских биатлонистов и парабиатлонистов подали заявление об арбитраже. IBU поддерживает решение конгресса IBU о приостановлении деятельности СБР и российских спортсменов, которое было принято на веских юридических основаниях. IBU также подтверждает, что правила проведения соревнований и устав союза не допускают участия нейтральных спортсменов. IBU уверен в своей позиции и будет в полной мере сотрудничать с CAS, сейчас юристы IBU изучают документы, дополнительные заявления будут сделаны в установленный срок", - говорится в заявлении IBU.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный сезон стартовал в конце ноября. С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут зимние Олимпийские игры.