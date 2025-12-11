FIS предоставила нейтральный статус специалисту сборной России Уфтикову

Также нейтральный статус получили белорусские лыжницы Анна Королева и Анна Мачехина

ТАСС, 11 декабря. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус специалисту сборной России по лыжным гонкам Евгению Уфтикову. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Также нейтральный статус получили белорусские лыжницы Анна Королева и Анна Мачехина.

10 декабря FIS опубликовала первые списки российских и белорусских спортсменов, допущенных к соревнованиям в нейтральном статусе. Из россиян допуск получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.

Первым соревнованием, где могут выступить российские лыжники, может стать этап Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдет с 13 по 14 декабря. Также россияне смогут претендовать на участие в Олимпийских играх, для этого им потребуется набрать необходимое количество очков в общем зачете Кубка мира.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.