ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Чемпионат по BMX-фристайлу в аэропорту Домодедово отменили

Турнир должен был пройти 13 декабря
Редакция сайта ТАСС
14:08
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине "флэт", который должен был пройти в зале международных вылетов московского аэропорта Домодедово, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Турнир должен был пройти 13 декабря.

"Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине "флэт" не состоится по независящим от Федерации велосипедного спорта России причинам", - говорится в заявлении федерации.

Планировалось, что помимо сильнейших райдеров России на турнире выступят ведущие спортсмены из Белоруссии, Китая и Таиланда. 

Летние олимпийские виды спорта