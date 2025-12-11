Ротенберг заявил, что Россия может организовать юношеские турниры с США

По словам первого вице-президента Федерации хоккея России, активно ведутся переговоры с федерациями США, Канады и клубами

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил о проведении переговоров с федерациями США и Канады и зарубежными клубами с целью организовать детские и юношеские международные турниры. Комментарий Ротенберга приводит "Спорт-Экспресс".

"Спорт, особенно хоккей, - это еще и дипломатия, и мост между странами. Сейчас мы активно ведем переговоры с федерациями США, Канады и клубами, чтобы организовывать матчи именно для детей и юношей. Профессиональные турниры между Россией и НХЛ (Национальной хоккейной лигой - прим. ТАСС) организовать намного сложнее - и финансово, и политически. А вот детские и юношеские - реально. Мы хотим проводить такие турниры в России, в Дубае, в Стамбуле: до 11, до 13, до 15 лет. Чтобы наши ребята с малых лет получали настоящий международный опыт. Это критически важно", - сказал Ротенберг.

По решению Международной федерации хоккея российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года.