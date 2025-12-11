Дегтярев назвал Скрынника знаковой фигурой для отечественного спорта

Президент Федерации хоккея с мячом России и бывший глава международной федерации умер в четверг на 78-м году жизни

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Борис Скрынник был знаковой фигурой для отечественного спорта, он дал мощный импульс развитию отечественного хоккея с мячом. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Скрынник скончался в четверг на 78-м году жизни.

"Ушел из жизни Борис Скрынник - знаковая фигура для российского спорта и русского хоккея. Борис Иванович почти два десятилетия руководил Международной федерацией бенди, четырежды избирался президентом Федерации хоккея с мячом России. Под его управлением наш национальный вид спорта, любимый миллионами, получил мощный импульс для развития: возросло качество соревнований, Россия приняла ряд крупных международных турниров, а сборная показала высокие результаты. Мы никогда не забудем все, что Борис Скрынник сделал для российского и мирового спорта", - написал Дегтярев.

Скрынник возглавил ФХМР в сентябре 2009 года и четырежды переизбирался на новый срок. Внеочередная конференция ФХМР пройдет 26 декабря. На ней будет избран новый глава организации. Исполком Федерации хоккея с мячом России абсолютным большинством голосов выдвинул директора по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергея Мяуса на должность главы организации.

С 2006 по 2022 год Скрынник возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом (FIB) и был вынужден покинуть пост после начала СВО. За этот период Россия провела 8 чемпионатов мира (2007, 2008, 2010, 2011, 2014-2016, 2018), отечественная сборная 9 раз становилась победителем турнира (2007, 2008, 2011, 2013-2016, 2018, 2019).

В бытность игроком Скрынник выступал за "Водник". После окончания карьеры он работал в системе архангельского клуба, в том числе его президентом. Также он был вице-президентом московского "Динамо". Скрынник награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (I и II степени), орденом Дружбы (2007) и орденом Почета (2019), благодарностью президента Российской Федерации (1999).