Роман Ротенберг пригласил Сигала на матч Кубка Первого канала

13 декабря команда "Россия 25" сыграет со сборной Белоруссии

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг пригласил актера Стивена Сигала на матч Кубка Первого канала по хоккею против команды Белоруссии 13 декабря. Об этом Ротенберг рассказал журналистам.

В среду Ротенберг и Сигал встречались в одном из ресторанов Новосибирска.

"С отцом мы смотрели все его фильмы, как и все по кабельному ТВ. Это легенда, поэтому общение с таким человеком - это развитие. Надеюсь, что у него получится прийти в субботу на игру. Мы пригласили его", - сказал Ротенберг.

"Он очень любит Россию, хоккей. И Рой Джонс, и Сигал поддерживают сборную России и Россию в целом", - добавил он.