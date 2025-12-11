МОК рекомендовал допустить российских юношей к турнирам с флагом и гимном

В Международном олимпийском комитете отметили, что данная рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Участники саммита поддержали рекомендацию исполкома МОК о том, что доступ юных спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта больше не должен быть ограничен. Определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламентов каждой международной федерации. Участники саммита обязались довести эти обсуждения до сведения своих организаций для рассмотрения. Было признано, что внедрение со стороны заинтересованных сторон займет время", - говорится в сообщении МОК.