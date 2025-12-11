Дегтярев поблагодарил МОК за рекомендацию по российским спортсменам-юниорам

Ранее МОК поддержал рекомендацию исполкома о снятии ограничений по допуску российских спортсменов в юношеских соревнованиях

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил исполком Международного олимпийского комитета (МОК) за рекомендацию по снятию ограничений на допуск российских спортсменов в юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что участники саммита организации поддержали рекомендацию исполкома о снятии ограничений по допуску российских спортсменов в юношеских соревнованиях.

"Как мы и анонсировали на Олимпийском собрании накануне, сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов", - написал Дегтярев.

"МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок, международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они будут определять "юношеские соревнования", но во всех таких соревнованиях - как индивидуальных, так и командных - участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений", - добавил министр.

Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.