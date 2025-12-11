Роман Ротенберг в плане походов с командой в театр брал пример с Тарасова

В среду команда "Россия 25" посетила Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

Редакция сайта ТАСС

Роман Ротенберг © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг в плане походов хоккеистов в театр брал пример с Виктора Тихонова и Анатолия Тарасова. Об этом он рассказал журналистам.

В среду команда сходила в Новосибирский государственный академический театр оперы и балета на балет "Дон Кихот".

"Мы всегда с ребятами проводим подобные мероприятия. Стараемся не повторяться, мы ходили в кино перед Олимпиадой, смотрели вместе "Движение вверх", и на тех эмоциях выиграли Олимпиаду, - сказал Ротенберг. - Работа с командой для нас подразумевает ежедневный труд, и ребятам нужно давать интересные форматы. Они не хотят, чтобы приехали в сборную и все было как всегда".

"Мы ничего нового тут не изобрели. Анатолий Тарасов, Владимир Юрзинов, Виктор Тихонов ходили с командой в театр. Некоторые ребята потом так вдохновились, обсуждают это, в следующий раз они придут туда с семьями. Эти походы не из-под палки, они дают креатив и импровизацию, что мы увидели в игре", - отметил он.