Олимпийского чемпиона гребца Свирина внесли в базу "Миротворца"

Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме "Россия - спортивная держава", а также поддержку в проведении специальной военной операции

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР), победитель Олимпийских игр 2004 года Алексей Свирин внесен в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме "Россия - спортивная держава", а также поддержку в проведении специальной военной операции.

Свирину 46 лет, он возглавляет ФГСР с 2016 года. В составе сборной России он выиграл золото Олимпиады 2004 года в Афинах в четверках парных. Также он является двукратным чемпионом Европы.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.