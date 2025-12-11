Российская гандболистка Вяхирева с 2026 года будет играть за датский "Оденсе"

Соглашение будет действовать до 2028 года

ТАСС, 11 декабря. Российская гандболистка Анна Вяхирева подписала двухлетний контракт с датским клубом "Оденсе". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Россиянка присоединится к клубу летом 2026 года, соглашение будет действовать до 2028 года. Текущий сезон Вяхирева проводит во французском "Бресте".

Вяхиревой 30 лет, она выступает за "Брест" с 2024 года. С 2022 года она играла за норвежский "Вайперс", выиграв с клубом в сезоне-2022/23 Лигу чемпионов. Также спортсменка представляла "Ростов-Дон", "Астраханочку" и звенигородскую "Звезду". В составе сборной России она выиграла золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.

В прошлом сезоне "Оденсе" дошел до финала женской гандбольной Лиги чемпионов. Команда является трехкратным чемпионом Дании.