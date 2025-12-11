Александр Тюкавин назвал годы при Скрыннике в "Воднике" золотым временем

Скрынник скончался на 78-м году жизни

Борис Скрынник © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Золотым временем для архангельского клуба по хоккею с мячом "Водник" стали годы, в течение которых клубом руководил Борис Скрынник. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный чемпион мира, бывший игрок "Водника" Александр Тюкавин.

Скрынник скончался на 78-м году жизни. Причина смерти - продолжительная болезнь, связанная с онкологией.

"Я могу рассказать о времени в своей профессиональной карьере, когда играл под его руководством, когда он занимал пост президента архангельского "Водника", - сказал Тюкавин. - В команду я попал в 20 лет, и на тот момент Борис Иванович уже возглавлял клуб. Наши отношения были чисто профессиональными: он руководитель, я игрок. Он был требовательным, серьезным, строгим и в меру жестким, но когда у него было настроение, мог улыбнуться, пошутить, как любой нормальный человек".

"Когда он руководил клубом, мы, игроки, ни в чем не нуждались. Для "Водника" это были по-настоящему золотые годы - время возрождения команды. Под его руководством удалось собрать коллектив чемпионов. За те 10 лет, что я провел в "Воднике", с 1995 по 2005 год, мы выигрывали соревнования и турниры как внутри страны, так и за ее пределами: Кубок мира, европейские кубки. Это все было достигнуто под его руководством. Вспоминаю те годы как очень приятное, замечательное время. При Борисе Ивановиче "Водник" стал настоящим брендом и Архангельска, и региона в целом и остается им по сей день. Стадион всегда был полон, на каждый матч приходили руководители города и области, и все это благодаря Борису Ивановичу. Спросите любого про Архангельск, многие в первую очередь вспомнят "Водник" и скажут, что команда живет и продолжает добиваться успехов", - добавил он.

В сентябре 2009 года Скрынник стал президентом Федерации хоккея с мячом России и впоследствии четырежды переизбирался на этот пост (2012, 2016, 2020 и 2024). С 2006 по 2022 год он возглавлял Международную федерацию бенди. Ранее Скрынник занимал должность президента архангельского "Водника". Под его руководством клуб стал девятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, двукратным обладателем Кубка мира и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Также он был вице-президентом московского "Динамо".