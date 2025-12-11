ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Более 1 000 гимнасток выступят в финале Всероссийской клубной лиги в Москве

Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер
Редакция сайта ТАСС
21:09
© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 1 000 спортсменок из 35 регионов России примут участие в финале Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике в Москве. Соревнования пройдут с 12 по 13 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Финал станет четвертым, заключительным этапом Всероссийской клубной лиги. На турнире выступят сильнейшие клубные команды РФ, главным судьей соревнований станет многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова.

"Ее имя давно стало символом силы характера и высокого профессионализма. Ее участие в качестве главного судьи подчеркивает статус соревнований и гарантирует объективность и высокий уровень оценки", - заявили в оргкомитете перед началом соревнований.

В программу финала Всероссийской клубной лиги вошли соревнования в индивидуальном многоборье, групповых упражнениях, а также в двойках и тройках.

По словам организаторов, особое место займут дисциплины по адаптивной художественной гимнастике среди спортсменок с интеллектуальными нарушениями, а также соревнования среди студентов. 

Летние олимпийские виды спортаКапранова, Ольга Сергеевна