12 россиян вышли в финалы чемпионата мира по боксу

Турнир проходит в Дубае

Муслим Гаджимагомедов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Финалистами чемпионата мира по боксу стали 12 российских спортсменов. Соревнования проходят в Дубае.

В финал турнира вышли Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Бронзу завоевал Андрей Пегливанян (до 57 кг), уступивший в полуфинале Ругоберто Сигауке из Мозамбика. Впервые в истории все отечественные спортсмены, заявленные на турнир, приняли участие в полуфинале.

Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном страны. Финальные поединки пройдут 13 декабря.