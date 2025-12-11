Матчи ближайшего тура чемпионата России по бенди начнутся с минуты молчания

11 декабря скончался президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Матчи 10-го тура чемпионата России по хоккею с мячом начнутся с минуты молчания в память о Борисе Скрыннике. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Скрынник умер 11 декабря на 78-м году жизни, с декабря 2009 года он занимал пост президента ФХМР. Игры 10-го тура пройдут 13 декабря.

Скрынник возглавил ФХМР в сентябре 2009 года и четырежды переизбирался на новый срок. Внеочередная конференция ФХМР пройдет 26 декабря. На ней будет избран новый глава организации. Исполком Федерации хоккея с мячом России абсолютным большинством голосов выдвинул директора по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергея Мяуса на должность главы организации.

С 2006 по 2022 год Скрынник возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом и был вынужден покинуть пост после начала СВО. За этот период Россия провела 8 чемпионатов мира (2007, 2008, 2010, 2011, 2014-2016, 2018), отечественная сборная 9 раз становилась победителем турнира (2007, 2008, 2011, 2013-2016, 2018, 2019).

В бытность игроком Скрынник выступал за "Водник". После окончания карьеры он работал в системе архангельского клуба, в том числе его президентом. Также он был вице-президентом московского "Динамо". Скрынник награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (I и II степени), орденом Дружбы (2007) и орденом Почета (2019), благодарностью президента Российской Федерации (1999).