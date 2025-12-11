Бронзового призера Олимпиады Барышеву внесли в базу "Миротворца"

Она занимает пост исполнительного директора Федерации гимнастики России

ТАСС, 12 декабря. Бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года в командной гонке конькобежка Варвара Барышева, занимающая пост исполнительного директора Федерации гимнастики России, внесена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ей вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме "Россия - спортивная держава", а также поддержку в проведении специальной военной операции. На тех же основаниях в базу внесена начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства Валерия Герман.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.