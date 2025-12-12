Кучеров обошел Могильного по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ

Никита Кучеров теперь занимает четвертое место в списке лучших российских бомбардиров

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Форвард "Тампы" Никита Кучеров поднялся на четвертое место в списке лучших российских бомбардиров в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров отметился четырьмя результативными передачами в матче против "Нью-Джерси" (8:4). Теперь на его счету 1 034 очка (370 шайб + 664 передачи), по этому показателю он обошел Александра Могильного, набравшего за карьеру 1 032 очка (473 шайбы + 559 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Первое место в списке лучших бомбардиров среди россиян занимает Александр Овечкин (1 653 очка), вторым идет Евгений Малкин (1 375), третьим - Сергей Федоров (1 179).

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ последние два сезона. В составе сборной России форвард дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира.